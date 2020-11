Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un four solaire au Soudan

Alors je sais, ce n'est pas nouveau, mais c'est toujours chouette à voir, voici des fours solaires au Soudan :

Contribution le : Aujourd'hui 22:09:06

PurLio Re: Un four solaire au Soudan

Au Soudan, du soleil, y en a à profusion.









Manque juste la bouffe.

Contribution le : Aujourd'hui 22:11:11

zoynot Re: Un four solaire au Soudan

Fake, on voit bien qu'il utilise de l'énergie.

Contribution le : Aujourd'hui 22:22:21