Koreus George Clooney se coupe les cheveux depuis 25 ans avec un Flowbee 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68340 Karma: 30766 George Clooney se coupe les cheveux depuis 25 ans avec un Flowbee, une machine pour couper les cheveux





George Clooney: Down to Earth







Voilà une déclaration qui devrait booster les ventes de l'engin

Contribution le : Aujourd'hui 08:01:42