LeFreund Moi après les fêtes (vidéo perso)

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:19

Porc qui roule n'amasse pas mousse



@Variel je mange comme un porc Une petite vidéo de moi, après tous les repas des fêtes, lorsque j'aurai trop mangé :je mange comme un porc

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:19

Variel Re: Moi après les fêtes (vidéo perso)

LeFreund Je te pensais davantage de tenue.

Saoûl comme un cochon…

Saoûl comme un cochon… Je te pensais davantage de tenue.Saoûl comme un cochon…

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:46