Rémi Gaillard apparaît lors d'un conseil d'élus en Visio

https://twitter.com/nqtv/status/1330900941403467777



Lors d'un conseil d'élus de la métropole, Rémi Gaillard apparaît en calbut en train de prendre un café derrière l'élue écologiste Clothilde Ollier. Lors d'un conseil d'élus de la métropole, Rémi Gaillard apparaît en calbut en train de prendre un café derrière l'élue écologiste Clothilde Ollier.

