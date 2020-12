Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chute d'un coureur cycliste à cause d'un ralentisseur 1 #1

¡Muñoz, ganador de la etapa! ¡Llegada accidentada pero puede más la emoción de ganar!

Le coureur cycliste Edison Muñoz remporte la 2ème étape du Clásico RCN 2020, une course qui se déroule en Colombie, en chutant sur la ligne d'arrivée à cause d'un ralentisseur.

