De l'alcool caché du temps de la prohibition

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2967 Karma: 2470

Mitri au temps de la prohibition, on remplissait le max de bouteilles quitte à y mettre aussi le méthanol et autres esters pour augmenter le volume et le degré. Je ne suis pas sûr de me risquer sur le bizarre



La vidéo est déjà passée :



Les tontons flingueurs : on se risque sur le bizarre... au temps de la prohibition, on remplissait le max de bouteilles quitte à y mettre aussi le méthanol et autres esters pour augmenter le volume et le degré. Je ne suis pas sûr de me risquer sur leLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2064121 Les tontons flingueurs : on se risque sur le bizarre...

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:02