Voiture vs Câble

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12527 Karma: 4413

Une vacherie…



2 remarques, en dehors du fait qu'il vaut mieux une barre plutôt qu'un câble :



1/ On ne met pas le câble aussi long : il fait la largeur de la route. On le double, afin qu'il soit plus court, histoire de ne pas suggérer qu'on puisse passer entre les deux véhicules.

2/ On noue un chiffon très visible ou quelque chose pour signaler la présence du câble de remorque.

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:12