Avaruus Un bolet indigotier 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8198 Karma: 7177



Le bolet indigotier, aussi appelé bolet bleuissant (Gyroporus cyanescens) est un champignon qui prend une couleur bleue intense dès qu'il entre en contact avec un autre élément solide.

Contribution le : Aujourd'hui 12:58:14

Skwatek Re: Un bolet indigotier 0 #2

Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43018 Karma: 19147 Un bolet beau.

Contribution le : Aujourd'hui 13:17:53

Staffie Re: Un bolet indigotier 0 #3

Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1177 Karma: 1314 Il est comestible.

Contribution le : Aujourd'hui 13:23:02

Jikran Re: Un bolet indigotier 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 07/06/2010 17:23 Post(s): 48

@Skwatek a écrit:

Un bolet beau.

ca se ravale? Citation :ca se ravale?

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:11