Options du sujet Imprimer le sujet

akrogames Communication avec les Dragons de l'Intraterre 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 04/02/2014 12:29 Post(s): 2087 Karma: 447 Je suis tombé sur des communications étrange, gluglu boup gagaga cocokikapéca



Ils transmettent des "émanations"...



Je vous faits un récap' :

- Ils parlent avec les dragons à 4:55

- à partir de 11:10 jusqu'à 13 14mn



Pour les plus courageux faites toute la vidéo c'est vraiment drôle.





Canalisation Galactique - Soin des Dragons de l'Intraterre

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:11

Wiliwilliam Re: Communication avec les Dragons de l'Intraterre 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31318 Karma: 9591



@Avaruus je crois qu'il te confond avec moi :'D L'idée de ce topic c'est de se moquer? ou bien tu es curieux et tu veux en parler?je crois qu'il te confond avec moi :'D

Contribution le : Aujourd'hui 17:11:33

akrogames Re: Communication avec les Dragons de l'Intraterre 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 04/02/2014 12:29 Post(s): 2087 Karma: 447 @Wiliwilliam Ah tiens, revoilà le harceleur. J'en doutais pas une seconde que tu allais venir. C'est un peu comme toi dans un autre topic qui te moquait de Sylvain Durif le christ cosmique.



Donc je vous fais partager ce que j'ai trouvé. Tu devrais communiquer avec les dragons toi aussi, cela te ferait du bien.

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:02