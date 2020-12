Un cygne nourri des carpes koïs

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 895 Karma: 905



https://fb.watch/27tcwCMcBC/

Je ne peux plus intégrer correctement une vidéo Facebook... C'est normal ?

Avant ça fonctionnait mais là ça ne marche pas à tous les coups.

Dans le doute, je mets un lien dessous...

Si la vidéo passe en article, c'est possible de remercier SWEETY pour le partage ?

C'est le pseudo de la personne qui m'a passé le lien



J'ai cherché sur le net, parce que j'étais un peu intrigué par ce comportement et j'ai trouvé une autre vidéo sur YT mais la qualité est déplorable...

De plus, la vidéo Facebook est bien plus représentative du comportement du cygne à mon avis.



