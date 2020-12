Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell clip lavomatic (GROS potentiel koreusity) 1 #1

Je masterise !

PASSION LAVOMATIC - VIDEOCLIP

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:24

Variel Re: clip lavomatic (GROS potentiel koreusity) 1 #2

Une puissance rare dans les textes, ainsi qu'une recherche chorégraphique et artistique hors du commun.

Plutôt que les Koreusity, il vaudrait mieux viser les Oscars, ou même les MTV Music Awards.

Contribution le : Aujourd'hui 19:41:01

bidoop Re: clip lavomatic (GROS potentiel koreusity) 0 #3

Je suis accro

En fait je sais toujours pas si c'est assez nul pour être drôle..



Ce que je sais c'est que comparé à ça, à mon avis ça ne fait pas le poids..



Ce que je sais c'est que comparé à ça, à mon avis ça ne fait pas le poids..





Elsa Esnoult - Pour qui tu m'prends

Contribution le : Aujourd'hui 19:44:58