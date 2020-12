« Tu es un être humain, le sais-tu ? » - Journée internationale des personnes handicapées

Options du sujet Imprimer le sujet

C'est toujours bon de s'en souvenir. Pour l'occasion, une petite vidéos réalisée par l'



(Les images ont été filmées à travers le monde, à divers endroits où l'association effectue des missions.)



Citation : L'Arche Internationale : "Qui que nous soyons, quels que soient notre milieu social, notre foi ou notre vision philosophique, petits ou grands, jeunes ou vieux, nantis ou pas, sans handicap intellectuel ou avec un handicap, nous sommes tous des êtres humains" Aujourd'hui (3 décembre) c'est la Journée internationale des personnes handicapées.C'est toujours bon de s'en souvenir. Pour l'occasion, une petite vidéos réalisée par l' Arche internationale mettant en scène Roman Maksymovych (membre de l'association en Ukraine). Il nous récite le poème « Tu es un être humain, le sais-tu ? » de Vasyl Symonenko.(Les images ont été filmées à travers le monde, à divers endroits où l'association effectue des missions.)Citation :

