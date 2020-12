Options du sujet Imprimer le sujet

WeWereOnABreak Elle casse des centaines de bouteilles d’alcool dans un Aldi en Angleterre 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 29/05/2015 09:41 Post(s): 2773 Karma: 8783

Aldi wrecking rampage - Woman smashes 500 bottles of booze

Contribution le : Aujourd'hui 12:35:26