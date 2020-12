Le policier le plus poli, pro et respectueux de monde

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4439 Karma: 2476

En espérant que ce ne soit pas DJP, j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé.





This is the most polite and professional police officer in the world!



Alors qu'un minibus essaie de franchir un checkpoint en Israël pour aller en Cisjordanie, un officier du contrôle aux frontières vient leur expliquer le plus calmement et le plus professionnellement du monde qu'il leur est interdit de passer.

Littéralement : respect !

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:52