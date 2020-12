Un chiot se fait attaquer par un python dans un jardin

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6561 Karma: 3723

Dans le Queensland en Australie un chiot se fait attraper par un python dans le jardin de la maison. Sa propriétaire le sauve en attrapant le python et tournant sur elle même, faisant lâcher prise au serpent. Le cien s'en est tiré avec une morsure à l'oreille, le python s'est enfui.

Vive l'Australie et sa faune amicale.





Puppy Attacked By A Snake

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:14