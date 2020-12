Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate reconnaissez-vous Santa ? 2 #1

Je m'installe Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 376 Karma: 740

Shopping - Holiday - Late Night :60 | Capital One

Contribution le : Aujourd'hui 17:57:16

Wiliwilliam Re: reconnaissez-vous Santa ? 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31332 Karma: 9599 Dommage qu'ils n'aient pas pu avoir Uma Thurman!

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:13

alfosynchro Re: reconnaissez-vous Santa ? 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7956 Karma: 3419 "reconnaissez-vous Santa ?"

Oui, c'est Travolta, mais j'ai pas vu le film. (c'est quoi déjà le titre ?) Edit : Pulp Fiction !

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:35