« Limite », un clip perturbant sur l'urgence climatique

Limite (Jancovici)



« Limite » est une vidéo qui nous alerte de l'impasse dans laquelle l'humanité s'engouffre. La vidéo met en avant le difficile dilemme entre économie et émission en CO2, ainsi que les conséquences de la hausse des températures.





Sources audio des interventions de Jean-Marc Jancovici: www.youtube.com/channel/UCNovJemYKcdKt7PDdptJZfQ

Musique: Worriedaboutsatan - I'm Not Much, But I'm All I Have





Moi même lecteur de Koreus, j'ai réalisé cette vidéo que j'ai également proposé en article du site.

N'hésitez pas à donner vos impressions.



Merci!

Aujourd'hui 18:32:22