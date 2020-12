Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Petit moment de solitude pour Jean Castex

Vaccination : conférence de presse du Premier ministre Jean Castex



La scène se passe dans les 10 premières secondes de la vidéo.

Le premier ministre s'apprête à démarrer sa conférence de presse sur la vaccination.

Seulement voilà, problème ! Il cherche ses lunettes !



Peux-tu l'aider à les retrouver ?

Fleur-du-Desert Re: Petit moment de solitude pour Jean Castex

Je ne porte personnellement pas de lunettes.

Mais que celui à qui ça n'est jamais arrivé lui jette la première pierre.



Mais que celui à qui ça n'est jamais arrivé lui jette la première pierre.

yayabe Re: Petit moment de solitude pour Jean Castex

@Fleur-du-Desert moi ça m'est jamais arrivé! je peux lui jeter des pierres? dis, je peux?

