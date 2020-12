Options du sujet Imprimer le sujet

Un homme rentre à la maison et veut se coucher. Un tas de colocataires bruyants. Une ville surpeuplée au sud de la Chine.



Réalisé par Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, Mandimby Lebon, Théo Tran Ngoc.





COFFIN - Animation Short Film 2020 - GOBELINS

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7964 Karma: 3422 Pas un mot !

C'est spécial l'humour asiatique, quand-même ! Même quand c'est fait aux Gobelins. Je pensais pas tenir jusqu'au bout, mais finalement si.

