Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une fantastique chanteuse de salle de bain découvre une zone où l'acoustique est au top 1 #1

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11916 Karma: 4629



Pour ceux qui se poseraient la question, c'est le passage de cette chanson qui est chanté :





Myriam Hernández - El Hombre Que Yo Amo



Perroquet toilettes chante cuvette

Contribution le : Aujourd'hui 13:45:20