Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate le conseil scientifique nous conseille ! 2 #1

Je m'installe Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 377 Karma: 745

Le diner de Yves Version originale (Le Dide Débloque)

Contribution le : Aujourd'hui 15:58:18

gazeleau Re: le conseil scientifique nous conseille ! 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2977 Karma: 2484 Je ne pige pas le montage. Vous sous-entendez que les préconisations de bon sens qu'il donne et qui permettent de nous prémunir du virus (qu'importe, covid ou grippe) sont idiotes ?!

On en vient au film dont les extraits sont tirés: C'est qui le réel con dans l'affaire ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:16:35

Hebus25 Re: le conseil scientifique nous conseille ! 0 #3

Je suis accro Inscrit: 30/01/2008 14:27 Post(s): 1240 Karma: 1605 @gazeleau Pareil, je dois être trop con, je n'ai pas compris le montage ni le lien avec le discours.....

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:51