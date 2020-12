Options du sujet Imprimer le sujet

chris3140 Ceci n'est pas une pâte 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 14/04/2015 22:59 Post(s): 5



https://youtu.be/YSLIswY78Y0 En hommage à Magritte

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:45

Milot Re: Ceci n'est pas une pâte 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6464 Karma: 4263 Ah ouais, en fait le mec n'a juste rien compris !

Contribution le : Aujourd'hui 20:09:16