Paysages d'hiver en Norvège

C'est bô



The Frosted Landscapes of Arctic Norway - 4K timelapse

Pour y être allé 3 fois, chaque fois en hiver, je peux vous garantir que la Norvège, c'est à tomber ! On est vraiment sur une autre planète !

FMJ65 je te crois volontiers mais c'est aussi un pays très fatiguant. Je n'y ai pas été en hiver mais en été. Étant un peu distrait, je contemplais le coucher du soleil en papotant avec un copain mais après un certain temps, je regarde ma montre et il était 3h du mat. Le soleil commençait à remonter et cela m'est arrivé 3 fois

