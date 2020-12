Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Une avocate explique l'utilisation des armes des forces de l'ordre/ Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Il me semble que c'était durant la période Gilet Jaune avoir vu sur le site et particulièrement en article une vidéo que je n'arrive pas à retrouver. Une avocate (de mémoire ou travaillant dans le domaine) expliquait dans une vidéo, avec les extraits des textes juridique, l'utilisation légitime des armes des forces de l'ordre du genre LBD, tonfa, grenade, .... Il me semble aussi que dans cette vidéo on pouvait voir des extraits d'utilisation contraire aux textes de loi qui régit leur utilisation.



J'ai recherché plusieurs fois sur le site avec différent tag et en parcourant les pages des articles, sur youtube et en passant par google mais sans succès. A me demandé si cette vidéo n'avait pas été "retiré" du net voir rêvé



Est ce que déjà ca parle à certain ? Et bien sur si vous avez le lien de celle-ci.



