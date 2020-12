Un chat joue tout seul

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7984 Karma: 3442

J'attendais la fin, en pensant que le chat allait se jeter sur l'autre bout, et puis non, il est resté figé comme en méditation...

C'est le problème avec ce lecteur, on ne sait jamais où on en est.

Contribution le : Aujourd'hui 13:29:06