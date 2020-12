Démolition d'une chemine

Je masterise ! Inscrit: 21/11/2014 13:42 Post(s): 3727 Karma: 15404



Aerial Footage of Widows Creek Fossil Plant Implosion



Réalisée en 1977 et détruite le 3 décembre dernier, la cheminée de l’ex centrale thermique de Widows Creek, près de Stevenson en Alabama, était une des plus hautes du monde. L’entreprise avait été fermée en 2014 après 65 ans de service.

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:06