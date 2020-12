Options du sujet Imprimer le sujet

Barbatos Tuto : Comment faire un congélateur naturel 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/11/2014 13:42 Post(s): 3727 Karma: 15404 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:38

Drakkaru Re: Tuto : Comment faire un congélateur naturel 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4153 Karma: 1915 En vrai il laisse ça dehors normal et voila, ça congèle tout pareil x)

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:43

seal60 Re: Tuto : Comment faire un congélateur naturel 0 #4

Je suis accro Inscrit: 07/03/2008 22:08 Post(s): 1040 Karma: 1783

@Drakkaru a écrit:

En vrai il laisse ça dehors normal et voila, ça congèle tout pareil x)



certes mais des bestioles peuvent aussi venir se servir. Citation :certes mais des bestioles peuvent aussi venir se servir.

Contribution le : Aujourd'hui 19:44:39