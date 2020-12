Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu as oublié de nettoyer le conduit d'aération + Finition d'un patio 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3665 Karma: 9303 Quand tu as oublié de nettoyer le conduit d'aération :

Apparemment c'est le conduit d'un séchoir aux USA et ce genre de truc provoque régulièrement des incendies!



Finition d'un patio :

Provient de la chaine Youtube Essential Craftsman

Contribution le : Aujourd'hui 20:02:00