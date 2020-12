Options du sujet Imprimer le sujet

toroles costumes d'enfants bâtons lumineux fail 1 #1

Je m'installe Inscrit: 26/09/2014 15:02 Post(s): 247 Karma: 313

Glow Stick Fail or Glow Stick Win?



désolé si djp c'est possible, deux enfants dansent avec leurs costumes contenant des bâtons lumineux

Contribution le : Aujourd'hui 21:12:09