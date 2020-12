Options du sujet Imprimer le sujet

Amarok70 Quand un routier est vraiment en retard pour sa livraison

Je viens d'arriver Inscrit: 04/03/2018 23:11 Post(s): 15 Un camion a effectué un dépassement dangereux sur la RD2152 entre Orléans et Blois:









J'espère qu'ils vont pincer ce fou furieux!

Contribution le : Aujourd'hui 21:30:58

rompich Re: Quand un routier est vraiment en retard pour sa livraison

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1417 Karma: 302 " dépassement dangereux "

Non ce n'est même plus un dépassement, c'est rouler en sens inverse à tombeau ouvert ! il fait piler combien de voitures ?

Contribution le : Aujourd'hui 22:33:44