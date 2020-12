Un joueur célèbre un but en taclant un poteau de corner

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11922 Karma: 4667



Donc un but "à la rage".



Je ne vois pas comment on peut être "sûr à 100%" qu'il le fait en raison de ce qu'il y a sur le drapeau.



En revanche ce qui est certain, c'est que ça ravit une quantité énorme d'homophobes. Les commentaires sur son dernier tweet sont effarants... Pour donner un peu de contexte, c'est un but qui offre la victoire à son équipe dans les dernières minutes, face au club ennemi de celui de son club de coeur.Donc un but "à la rage".Je ne vois pas comment on peut être "sûr à 100%" qu'il le fait en raison de ce qu'il y a sur le drapeau.En revanche ce qui est certain, c'est que ça ravit une quantité énorme d'homophobes. Les commentaires sur son dernier tweet sont effarants... https://twitter.com/vardy7/status/1335657053243715585

