Enfin la vérité

Un extrait du "Complotiste pour les Nuls" (en anglais "Complotist for Dummies")





What the government has been hiding in face masks meme





(Désolé, pas mis de sous-titres, car le gouvernement les détourne pour nous empêcher de connaître la vérité vraie.)

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:07