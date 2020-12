Squeezie chante aux NRJ Music Awards

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3915 Karma: 3359





Par contre le playback assumé, et ce putain d'autotune poussé au point qu'on reconnait même pas la personne... ça me donne envie de gerber



Le seul talent dans le morceau c'est éventuellement le mec qui a fait l'instru qui est correcte. Le coup des pancartes, c'est assez original, et sympaPar contre le playback assumé, et ce putain d'autotune poussé au point qu'on reconnait même pas la personne... ça me donne envie de gerberLe seul talent dans le morceau c'est éventuellement le mec qui a fait l'instru qui est correcte.

Contribution le : Aujourd'hui 15:40:52