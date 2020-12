Casser une vitre de voiture sans effort

Je suis accro Inscrit: 30/12/2015 13:31 Post(s): 1772 Karma: 3126



@alfosynchro a écrit:

2/ je ne comprendrai jamais comment c'est possible de partir d'une station carburant avec le pistolet dans l'entrée du réservoir...



En France ils enlèvent la petite tige qui permet de bloquer le pistolet pendant le remplissage.

Dans les pays ou c'est pas le cas, les gens font souvent autre chose pendant que ça rempli tout seul. Du coup l'erreur d'attention est plus facile.

