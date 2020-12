Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Nombre quotidien de décès en France, 2001-2020 5 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68440 Karma: 30914







Nombre quotidien de décès en France, 2001-2020, en version animée, coordonnées polaires. Données : INSEENombre quotidien de décès en France, 2001-2020, en version animée, coordonnées polaires. https://t.co/2tnMuGo5Pj

Contribution le : Aujourd'hui 14:58:32

FMJ65 Re: Nombre quotidien de décès en France, 2001-2020 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10412 Karma: 3171 Super classe cet anime !

En tout cas je retiens qu'un Covid ne vaut guère plus qu'une bonne petite canicule !

Contribution le : Aujourd'hui 15:55:07