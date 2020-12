Un oiseau attrape un biscuit en plein vol + Un kookaburra vole une saucisse

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68436 Karma: 30913

Un oiseau attrape un biscuit en plein vol dans la main d'un homme





Bird Takes Biscuit From Guy's Hand While He Holds It Above His Head - 1147302



Un Martin-chasseur géant vole une saucisse





Aussie Man Left Speechless as Kookaburra Steals Sausage From His Hand

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:59