Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu aime bien qu'on te caresse le menton + bien rattrapée + un chien souriant 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3675 Karma: 9348 Quand tu aime bien qu'on te caresse le menton :

Vous navigateur est trop vieux



Bien rattrapée :

Vous navigateur est trop vieux

(par le sol)



Un chien (chiot) souriant :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:05