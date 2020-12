Options du sujet Imprimer le sujet

Un crocodile attrape un guépard

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43059 Karma: 19217 Un crocodile attrape et noie un jeune guépard qui boit dans un point d'eau du parc national Kruger en Afrique du Sud.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles





Crocodile Catches Cheetah

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8004 Karma: 3458 Pourtant il faisait gaffe, mais quelle vitesse !

