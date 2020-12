Une traductrice d'un stage d'intégration à la France dénigre et explique comment voler la France

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2979 Karma: 2486

Elle n'a pas forcément tort quant à la responsabilité de notre politique étrangère dans le bordel au proche-orient et au moyen-orient. Mais c'est clairement idiot et déplacé d'avoir ce discours lors d'un stage d'intégration de réfugiés. C'est même contre-productif. C'est également une faute professionnelle d'émettre une opinion si tranchée lors d'une dispense de service public.





PS @Asmodee88 Parler de "voler la France" dans ton titre c'est déformer les propos de l'auteur de l'article. Limite putaclic. Profiter des prestations sociales n'était qu'anecdotique dans ses propos et ce n'est pas ce qui a le plus choqué l'auteur de l'article, lui-même réfugié.

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:59