Peut on dialoguer avec un complotiste?

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8010 Karma: 3461

Quand tu rates ta vie et que tu ne supportes pas d'en assumer la responsabilité, il faut bien quelque chose d'extérieur et d'assez puissant sur qui tu puisses rejeter cette responsabilité...





En tout cas, souvent je me demande s'il n'y a pas un peu de ça.

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:21