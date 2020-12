Options du sujet Imprimer le sujet

Earthshaker cette année là (2020) 4 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 09/01/2017 20:56 Post(s): 79 Karma: 189









Yann Marguet et Blaise Bersinger, présentateurs de couleur3 (chaine radio suisse) nous font un petit retour sur 2020

Contribution le : Aujourd'hui 20:29:09

LeFreund Re: année 2020 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3688 Karma: 9380 Juste excellent, merci pour le partage

Contribution le : Aujourd'hui 20:36:40

Earthshaker Re: année 2020 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 09/01/2017 20:56 Post(s): 79 Karma: 189 LeFreund mais de rien mais de rien

Contribution le : Aujourd'hui 20:41:10