mahad Voiture peinte en noir 2 #1

Je masterise !



Une voiture (Evo peinte avec un noir similaire au Une voiture (Evopeinte avec un noir similaire au Vantablack

Contribution le : Hier 23:08:03

bidoop Re: Voiture peinte en noir 0 #2

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 1062 Karma: 448 C'est vraiment très étrange.

Par contre je ne sais pas si c'est moi mais j'ai beaucoup de mal "appréhender" cette voiture.. C'est comme si mon oeil refusait que l'objet soit réel. Je ne sais pas trop comment l'expliquer.. Ca fait de la 2D sur de la 3D en gros. Et en mouvement j'ai du mal évaluer la distance.. C'est très perturbant.

Par contre ce noir profond c'est à tomber, on dirait une voiture en velours.

Contribution le : Aujourd'hui 00:01:50

Variel Re: Voiture peinte en noir 0 #3

Je poste trop

Je me demande comment ça réagit devant un radar ?

Contribution le : Aujourd'hui 00:17:40