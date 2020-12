Feu d'artifice surprise à Lyon

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11163 Karma: 10828

















La préfecture a indiqué qu’elle ne connaissait pas l’auteur de cette surprise géante, qui s’est déroulée sans autorisation. J'sais pas vous, mais je ne crois pas que ce soit l'oeuvre d'une seule personne, c'est quand même un fameux feu d'artifice, on dirait un gros travail d'équipe, tout ça dans la clandestinité et en plein centre-ville, faut le faire !



