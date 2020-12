Skateboard avec son chien + Monter sur un cheval (Fail)

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43068 Karma: 19229

Un homme fait du skateboard avec son chien dans les rues de New York.





Man and Dog Go Skateboarding Together Over River Pier - 1161564-2





Une femme utilise un seau pour monter sur un cheval.





Bucket Breaks While Girl Tries to Stand on It to Mount Horse - 1160216

Contribution le : Aujourd'hui 09:00:21