Un castor se donne beaucoup de mal pour pas grand chose + Un chat boit du lait à la source

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68478 Karma: 30984

Un castor coupe un arbre en deux, pour ne prendre qu'une petite branche





Beaver Chews Down Tree Then Swims off with a Small Branch || ViralHog



Un chat boit du lait directement depuis le pis d'une vache





Dog and Cat Drink From Cow || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:22:14