gazeleau Ambiance de Noël dans les rues italiennes [NSFW] 1 #1

Officiellement la municipalité de Vieste en Italie dénonce un piratage. L'explication ne sera peut-être jamais connue mais on n'est pas à l'abri d'un employé s'étant troppé de prise casque lors de sa pause.

