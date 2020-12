Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand ton oncle dit qu'il le fera doucement... + c'est très facheux quand ça arrive 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3704 Karma: 9433

oncle frappe casque enfant



J'ai cherché si DJP car ça m'a l'air très vieux mais rien trouvé



Quand la lunette des WC tombe...

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:09