LeFreund Quand le patron se fait la malle... + Un chat tombe 4 #1

Prison Break vs 1 Hamster :

Bon celle-ci elle est sans doute déjà passée mais je trouve le montage marrant :

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:44