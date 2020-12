Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 L'amitié entre un chien et un chat 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14322 Karma: 10598

Contribution le : Aujourd'hui 19:01:55

Wiliwilliam Re: L'amitié entre un chien et un chat 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31381 Karma: 9628 tu as le lien de l'article reddit? c'est cuté un peu n'importe comment et je pense qu'il doit y avoir un lien vers la source.

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:30

Turbigo Re: L'amitié entre un chien et un chat 0 #3

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 688 Karma: 449



Le soir même le chat avait viré le chien de son panier, le pauvre me regardait tout triste en disant "mais je fais quoi ?"



Conseil : fermez votre chambre pour dormir sinon les chats vous virent aussi de votre paddock C'est rigolo... Quand j'ai ramené un chaton de 3 mois chez moi, mon chien avait 1 an.Le soir même le chat avait viré le chien de son panier, le pauvre me regardait tout triste en disant "mais je fais quoi ?"Conseil : fermez votre chambre pour dormir sinon les chats vous virent aussi de votre paddock

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:08