Skwatek

Installez-vous confortablement et profitez paisiblement de cette vidéo de 4 heures avec Keanu Reeves assis près d'un feu de camp.

Keanu Reeves Yule Log (4 Hours)





Keanu Reeves Yule Log (4 Hours)

Contribution le : Aujourd'hui 20:36:45

FMJ65

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10435 Karma: 3174 Elles bougent pas beaucoup ces étoiles ....

Et puis il faudra me donner la marque des bûches : ça brûle drôlement longtemps ! De la super cam !

Contribution le : Aujourd'hui 21:31:45

Mr-poulet-du-33

Je masterise ! Inscrit: 26/03/2012 20:01 Post(s): 3932 Karma: 2771 03:02:16 sa main prend feu en remettant une bûche !

En vrai ce feu de synthèse est bien fait.

Peut-être que c'est même un Keanu Reeves de synthèse !

Contribution le : Aujourd'hui 21:37:39

alfosynchro

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8025 Karma: 3470

@Mr-poulet-du-33 a écrit:

03:02:16 sa main prend feu en remettant une bûche !



Ah oui c'est vrai ; je croyais que tu trollais ! +1

Contribution le : Aujourd'hui 21:45:16